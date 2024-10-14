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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kaybederek 8.753,84 puana indi.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2024 13:40

Son Güncelleme Tarihi 14 Ekim 2024 13:41

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 122,38 puan azalışla 8.753,84 puana düştü. Toplam işlem hacmi 26,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 3,06 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel piyasaların ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin güçlü kalması ve Çin'de hafta sonu Çin Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalarla haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirtti.

Öğleden sonra yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.650 puanın destek, 9.000 ve 9.165 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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