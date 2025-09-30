CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybederek 11.001,16 puana indi.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 13:17

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,96 puan ve yüzde 0,43 azalışla 11.001,16 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 56,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 2,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen yüzde 8,11 ile finansa kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 olurken, ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolara, ithalatı yüzde 3,9 gerileyerek 25 milyar 940 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolara geriledi.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Eylül 2025 16:38
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı 26 Eylül 2025 16:21
Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi arttı 26 Eylül 2025 13:57
ECB’den ’dijital avro’ için 2026 hamlesi ECB'den 'dijital avro' için 2026 hamlesi 26 Eylül 2025 13:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Eylül 2025 13:11
Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor 26 Eylül 2025 12:17
ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı 26 Eylül 2025 11:10
Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor 26 Eylül 2025 09:33
Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak Trump: 1 Ekim’den itibaren ağır kamyon ithalatına %25 gümrük vergisi uygulanacak 26 Eylül 2025 09:22
Cook, Yüksek Mahkeme’den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi Cook, Yüksek Mahkeme'den Fed yönetim kurulundan çıkarılmasını engellemesini istedi 26 Eylül 2025 09:20
Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek Fed üyesi Daly: Zamanla daha fazla faiz indirimi gerekecek 26 Eylül 2025 09:17
Çin’den Meksika’nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma Çin'den Meksika'nın ticaret ve yatırım engellerine soruşturma 26 Eylül 2025 08:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler