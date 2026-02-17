Borsa günün ilk yarısında geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 14.303,07 puana indi.

Oluşturma Tarihi 17 Şubat 2026 13:24

Son Güncelleme Tarihi 17 Şubat 2026 13:25

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 14.303,07 puana indi. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 36,23 puanlık düşüşle 14.303,07 seviyesine geriledi.

Toplam işlem hacmi 82,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,76 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,46 ile finansal kiralama faktoring olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 1,74 ile metal eşya sanayi oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında ABD ile İran arasındaki temaslar yer alıyor. Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerin ikinci turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, dün test edilen rekor seviyelerin ardından gelen satış baskısıyla geri çekildi. Endeks günün ilk yarısında en düşük 14.255,29 puanı görerek negatif bir seyir izledi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) ocakta aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda yüzde 27,7 artış kaydetti. Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) ise ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,5 yükselirken, yıllık bazda nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak yüzde 2,7 arttı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

BİST En Aktif Hisseler