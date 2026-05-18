CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,82 değer kaybederek 14.106,46 puana düştü.

AA

Oluşturma Tarihi 18 Mayıs 2026 14:24

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 261,14 puan ve yüzde 1,82 düşüşle 14.106,46 puana indi.

Toplam işlem hacmi 63,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,10 ile spor, en fazla düşen ise yüzde 3,05 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da tansiyonun yeniden yükselebileceğine ilişkin endişeler ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açacak bir anlaşmanın henüz sağlanamaması nedeniyle karışık bir seyir izleniyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de dünya borsalarına paralel günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8'e çıktı. İşsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BofA’dan piyasalara haziran uyarısı: S&P 500’de düzeltme riski BofA’dan piyasalara haziran uyarısı: S&P 500’de düzeltme riski 15 Mayıs 2026 13:27
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 15 Mayıs 2026 13:12
Rusya’dan BRICS açıklaması: Küresel ekonomideki payı artmaya devam edecek Rusya'dan BRICS açıklaması: Küresel ekonomideki payı artmaya devam edecek 15 Mayıs 2026 13:10
Almanya’da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü Almanya'da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü 15 Mayıs 2026 11:46
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 15 Mayıs 2026 11:10
Alman ekonomisinde yavaşlama bekleniyor Alman ekonomisinde yavaşlama bekleniyor 15 Mayıs 2026 10:53
Asya borsaları bir ülke hariç negatif seyrediyor Asya borsaları bir ülke hariç negatif seyrediyor 15 Mayıs 2026 10:41
AB’den Hırvatistan’a 1,7 milyar euroluk savunma kredisi: SAFE anlaşması imzalandı AB’den Hırvatistan’a 1,7 milyar euroluk savunma kredisi: SAFE anlaşması imzalandı 15 Mayıs 2026 10:22
Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor Yen’de düşüş derinleşiyor: Japonya’dan müdahale beklentisi güçleniyor 15 Mayıs 2026 10:18
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 15 Mayıs 2026 10:06
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 15 Mayıs 2026 09:32
Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak Trump: Çin, ABD petrolü ve Boeing’den 200 uçak satın alacak 15 Mayıs 2026 09:27
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.059,7600 Değişim 283,43 Son veri saati:
Düşük 14059,05 Yüksek 14342,48
Açılış
45,5849 Değişim 0,0579 Son veri saati:
Düşük 45,5244 Yüksek 45,5823
Açılış
53,0231 Değişim 0,4793 Son veri saati:
Düşük 52,5992 Yüksek 53,0785
Açılış
6.643,6270 Değişim 121,010 Son veri saati:
Düşük 6561,634 Yüksek 6682,644
Açılış
110,6518 Değişim 4,4382 Son veri saati:
Düşük 108,2633 Yüksek 112,7015
Açılış
BİST En Aktif Hisseler