CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,71 değer kazanarak 10.927,40 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 13:54

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2024 13:54

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 184,10 puan artışla 10.927,40 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 43,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,82, holding endeksi yüzde 1,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,51 ile iletişim, tek gerileyen yüzde 2,36 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Öte yandan, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı JP Morgan yatırımcı toplantısından gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, perakende satışlar aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 5,8 arttı.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Çin’de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu Çin'de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu 10 Temmuz 2024 11:23
ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti ABD petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti 10 Temmuz 2024 10:51
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Temmuz 2024 10:12
Yellen: Enflasyon zaman içinde düşmeye devam edecek Yellen: Enflasyon zaman içinde düşmeye devam edecek 10 Temmuz 2024 09:05
Küresel piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verilerinde Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerinde 11 Temmuz 2024 09:29
BOJ büyüme tahminini düşürdü BOJ büyüme tahminini düşürdü 10 Temmuz 2024 09:03
Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını düşürdü Ateşkes ihtimali petrol fiyatlarını düşürdü 10 Temmuz 2024 10:47
ECB üyesi McCaul: Banka dışı finansal aracılar sistemik bir tehdide dönüşebilir ECB üyesi McCaul: Banka dışı finansal aracılar sistemik bir tehdide dönüşebilir 10 Temmuz 2024 09:00
Çin’in ETF piyasasına girişler üç yılda 5 kat arttı Çin'in ETF piyasasına girişler üç yılda 5 kat arttı 10 Temmuz 2024 08:54
Rusya’nın bütçe gelirleri yüzde 38 arttı Rusya'nın bütçe gelirleri yüzde 38 arttı 09 Temmuz 2024 16:28
Rus mahkemeden Volkswagen’e yaklaşık 193 milyon dolarlık ceza Rus mahkemeden Volkswagen’e yaklaşık 193 milyon dolarlık ceza 09 Temmuz 2024 16:27
Almanya’da şirket iflasları yüzde 41 arttı Almanya'da şirket iflasları yüzde 41 arttı 09 Temmuz 2024 16:24
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.016,69
%1,6687
BORSA
1.008,02
%0,8021
ALTIN
1.002,26
%0,2257
EURO
1.000,61
%0,061
DOLAR
1.022,51
%2,2507
BORSA
1.299,26
%29,9256
ALTIN
1.134,42
%13,4419
EURO
1.134,42
%13,4416
DOLAR
1.092,49
%9,2485
BORSA
1.376,31
%37,6309
ALTIN
1.163,01
%16,3011
EURO
1.145,50
%14,5499
DOLAR
1.741,92
%74,1923
BORSA
2.325,23
%132,5232
ALTIN
1.797,17
%79,7167
EURO
1.755,15
%75,5146
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler