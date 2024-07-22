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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 değer kazanarak 11.223,72 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2024 13:15

Son Güncelleme Tarihi 22 Temmuz 2024 13:15

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,52 puan artışla 11.223,72 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 57,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından haftaya temkinli başladığını söyledi.

Dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izledikleri sıkı para politikalarının yavaş yavaş sonuna yaklaşılırken, ABD seçimlerinin olası sonuçları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ediyor.

Öğleden sonra ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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