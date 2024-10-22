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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,97 değer kazanarak 8.737,91 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 22 Ekim 2024 13:09

Son Güncelleme Tarihi 22 Ekim 2024 13:09

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,52 puan artışla 8.737,91 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,57 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken yoğunlaşan bilanço sezonunda temkinli duruşun etkisiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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