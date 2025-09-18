Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 değer kazanarak 11.270,83 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 13:19

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 104,98 puan ve yüzde 0,94 artışla 11.270,83 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 73,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en fazla düşen yüzde 1,34 ile turizm, en çok kazandıran yüzde 2,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izlenirken BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel olarak günün ilk yarısını yükselişle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

