Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazanarak 10.804,15 puana yükseldi.

Oluşturma Tarihi 11 Kasım 2025 13:18

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,12 puan ve yüzde 0,14 artışla 10.804,15 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,87 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 2,14 ile bilişim oldu.

ABD Senatosunun federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onaylaması küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı. Avrupa borsalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde ticaret satış hacmi, eylülde yıllık bazda yüzde 10,3, perakende satış hacmi de yüzde 14,3 yükseldi.

Analistler günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

