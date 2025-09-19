CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Borsa haftanın son işlem gününe yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 19 Eylül 2025 10:03

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048,11 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,40 puan ve yüzde 0,27 artışla 11.077,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,91 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 1,25 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin ardından yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de enflasyon sabit kaldı İngiltere'de enflasyon sabit kaldı 17 Eylül 2025 11:27
ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun ECB üyesi Guindos: Cari faiz oranı uygun 17 Eylül 2025 09:46
Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 884 liradan işlem görüyor 17 Eylül 2025 09:36
ABD’de sanayi üretimi ağustosta arttı ABD'de sanayi üretimi ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 996 bin liraya çıktı 16 Eylül 2025 16:42
ABD’de perakende satışlar ağustosta arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta arttı 16 Eylül 2025 16:04
Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız Almanya Başbakanı Merz: ABD ile çelik vergisi krizinde çözüme yakınız 16 Eylül 2025 13:50
Almanya’da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi Almanya'da yatırımcı güveni eylülde beklentilerin üzerinde geldi 16 Eylül 2025 13:44
Avrupa’da saatlik iş gücü maliyeti arttı Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti arttı 16 Eylül 2025 13:36
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı 16 Eylül 2025 13:24
Ford, Köln’deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor 16 Eylül 2025 13:04
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler