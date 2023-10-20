CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,91 azalışla 7.620,54 puana geriledi.

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2023 13:19

Son Güncelleme Tarihi 20 Ekim 2023 13:19

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,50 puan değer kaybetti.

Dün 7.769,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 78,01 puan ve yüzde 1 değer kaybederek 7.691,02 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.569,89, en yüksek 7.711,16 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,45, hizmetler endeksi yüzde 2,54, sanayi endeksi yüzde 1,94 ve teknoloji endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükselirken, 88'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Petkim, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONSU 1.983 DOLAR SEVİYESİNDE

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 28,26, bileşik getirisi yüzde 30,26 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0590, sterlin/dolar paritesi 1,2130 ve dolar/yen paritesi 149,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,0220 liradan, avro 29,6720 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.983 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 yükselişle 92,4 dolardan işlem görüyor.

İlginizi Çekebilir
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 19 Ekim 2023 16:58
Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi 19 Ekim 2023 16:57
İtalyan tahvilleri üzerinde baskı artabilir İtalyan tahvilleri üzerinde baskı artabilir 19 Ekim 2023 16:28
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 20 Ekim 2023 10:36
Küresel piyasalarda Orta Doğu etkisi Küresel piyasalarda Orta Doğu etkisi 20 Ekim 2023 09:38
ABD’de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında 19 Ekim 2023 15:49
Yabancılar 12,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 12,6 milyon dolarlık hisse senedi sattı 19 Ekim 2023 15:03
Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 751,4 milyar lira oldu Bankacılık sektörü kredi hacmi 10 trilyon 751,4 milyar lira oldu 19 Ekim 2023 14:35
Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü Ekonomistlerin küresel enflasyon beklentileri düştü 19 Ekim 2023 14:00
Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor 19 Ekim 2023 10:13
ABD’ye net sermaye girişi arttı: Çin tahvilinde erime sürüyor ABD'ye net sermaye girişi arttı: Çin tahvilinde erime sürüyor 19 Ekim 2023 09:29
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 19 Ekim 2023 09:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,76
%0,5759
ALTIN
1.000,00
%0
EURO
999,11
%-0,0891
DOLAR
984,43
%-1,5568
BORSA
1.004,87
%0,4872
ALTIN
1.011,95
%1,1945
EURO
1.006,65
%0,6645
DOLAR
926,00
%-7,4
BORSA
1.044,64
%4,4638
ALTIN
1.025,95
%2,5952
EURO
1.039,89
%3,9889
DOLAR
982,54
%-1,7463
BORSA
1.785,83
%78,5828
ALTIN
1.617,57
%61,7567
EURO
1.496,26
%49,6263
DOLAR
1.970,98
%97,0982
BORSA
BİST En Aktif Hisseler