Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu tazeledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14.616 puanla lira bazlı rekorunu tazeledi.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 12:41

Son Güncelleme Tarihi 21 Nisan 2026 13:10

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni işlem gününe yükselişle başladıktan sonra gün içinde gelen alımlarla birlikte yukarı yönlü hareketini güçlendirdi. Açılışta yüzde 0,35 artışla 14.535 puana çıkan endeks, gün içerisinde 14.616 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

SEKTÖRLERDE POZİTİF GÖRÜNÜM

Borsadaki genel yükselişe paralel olarak bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi ise yüzde 0,31 oranında değer kazandı. Sektörler arasında en güçlü performans ise yüzde 1,81 artışla metal ana sanayi tarafında kaydedildi.

REKOR SEVİYELERDE İŞLEM HAREKETLİLİĞİ

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören hisselerdeki yukarı yönlü seyir, endeksin yeni zirvelere taşınmasında etkili oldu. Özellikle sanayi hisselerindeki alımların hızlanması, gün içi rekor seviyenin test edilmesini sağladı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalarda diplomasi rüzgarı Küresel piyasalarda diplomasi rüzgarı 21 Nisan 2026 09:03
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 20 Nisan 2026 16:51
Çin’de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı Çin'de elektrik tüketimi ilk çeyrekte yüzde 5,2 arttı 20 Nisan 2026 16:05
Suriye ve Avusturya Merkez bankası başkanları görüştü Suriye ve Avusturya Merkez bankası başkanları görüştü 20 Nisan 2026 14:57
Rüzgar enerjisi 2024’te rekor kırdı: 165 GW artış! Rüzgar enerjisi 2024'te rekor kırdı: 165 GW artış! 20 Nisan 2026 14:29
Almanya’da üretici fiyatları martta arttı Almanya'da üretici fiyatları martta arttı 20 Nisan 2026 14:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Nisan 2026 13:22
ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı 20 Nisan 2026 11:35
BAE’nin ABD’den finansal güvence arayışı BAE'nin ABD’den finansal güvence arayışı 20 Nisan 2026 11:30
Asya borsalarında pozitif seyir! Asya borsalarında pozitif seyir! 20 Nisan 2026 10:10
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 20 Nisan 2026 10:06
Bitcoin’de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı Bitcoin'de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı 20 Nisan 2026 09:35
