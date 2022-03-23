Borsa İstanbul’da temettü rüzgarı! 12.5 milyar lira piyasaya can suyu olacak

Türkiye ekonomisinin yüzde 11 ile son 10 yılın en hızlı büyümesine imza attığı 2021'de kâr rekoru kıran şirketlerin temettü (kâr payı) ödemeleri piyasa ve yatırımcılar için can suyu olacak.

20 ŞİRKET 41.5 MİLYAR TL TEMETTÜ ÖDEYECEK Dün başlayan ve önümüzdeki hafta tamamlanacak ödeme döneminde 20 şirket toplam 41.5 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Bu ödemenin 12.5 milyar lirası borsadaki ortaklara yapılacak.

EREĞLİ REKOR KIRDI 2021'de 15.5 milyar TL ile kâr rekoru kıran Ereğli, dün temettü ödemesini yaptı. 15.5 milyar TL'lik ödeme yapılırken, bunun 7.4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Dün ayrıca İsdemir, Tofaş ve FM Piston temettü ödemesi yaptı.

Bu hafta toplam 8 şirket yatırımcılara 9.6 milyar TL temettü ödemesi yapacak. Önümüzdeki hafta 12 şirket toplamda 8.7 milyar lira, borsadaki ortaklara 3 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.

YERLİLER SIRTLIYOR Borsadaki şirketlerin gerçekleştirdiği temettü ödemelerinin, piyasaya ciddi bir likidite sağlayacağı belirtiliyor. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, yatırımcıların temettünün bir kısmı ile tekrar hisse senedi alabileceğini ve bunun da endeksin yükselişinin devamını sağlayacağını söyledi.

Kaya, elde edilen temettünün bir kısmının de tüketime giderek ekonomiye can suyu olacağına dikkat çekti. Yabancı yatırımcının satışlarının devam ettiği dönemde piyasayı yerlilerin taşıdığına vurgu yapan Yunus Kaya, temettülerin endeksi düşürücü etkisinin ise, bir kısmının yeniden aynı hisseye girmesi ile azalacağını ifade etti.

HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ Rekor temettü ödeyen şirketlerin hisseleri borsada son 1 yılda adeta ralli yaptı. Son 1 ylda Ereğli yüzde 152 prim yaptı. Ereğli'nin bağlı ortaklığı konumunda bulunan İsdemir yüzde 182 prim yaptı.

KÂRLAR 2.5 KAT ARTTI Ekonomide geçen yıl yaşanan rekor büyüme, şirket bilançolarında da etkisini gösterdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net kârı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 143 artarak 98 milyar 308 milyon liradan 238 milyar 843 milyon liraya yükseldi. BIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında ilk yarı finansal sonuçlarını paylaşan 99 şirketten 91'i net kâr elde etti, 8'i ise zarar yazdı.