Borsa İstanbul’dan İki Hisseye Güncelleme

Borsa İstanbul, bünyesindeki iki şirketin fiili dolaşımdaki pay oranlarını revize etti. Endeks ağırlıkları etkileyecek yeni oranlar paylaşıldı.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:21

Borsa İstanbul, iki şirketin fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişikliğe gittiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, güncellenen oranların endeks hesaplamalarına yansıtılacağı belirtildi.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan bildirimde, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. hisselerine ilişkin fiili dolaşım oranlarının yeniden belirlendiği ifade edildi.

YENİ ORANLAR AÇIKLANDI

Yapılan düzenlemeye göre Bahadır Kimya'nın (BAHKM) fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 40 olarak güncellenirken, Gündoğdu Gıda'nın (GUNDG) oranı yüzde 28 olarak revize edildi.

25 MART'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Belirlenen yeni oranların 25 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği ve bu tarihten sonra endeks hesaplamalarında dikkate alınacağı bildirildi.

