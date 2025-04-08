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Çin MB piyasada istikrarı sağlama çabalarını destekliyor

Çin Merkez Bankası, devlet fonunun piyasada istikrarı sağlama çabalarını destekliyor.

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2025 09:05

Son Güncelleme Tarihi 08 Nisan 2025 09:05

Çin Merkez Bankası, Asya'daki borsaların ABD tarafından başlatılan bir ticaret savaşıyla çalkalanırken, devlet destekli büyük fon Central Huijin Investment'ı piyasayı istikrara kavuşturma konusunda destekleme sözü verdi.

Çin MB, "Huijin Investment'ı borsa endeks fonlarındaki varlıklarını arttırma konusunda sıkı bir şekilde desteklediğini" söyledi. Fona "gerektiğinde yeterli yeniden kredi desteği sağlayacağına ve sermaye piyasasının sorunsuz işleyişini kararlılıkla sürdüreceğine" söz verdi.

Central Huijin Investment bir hisse geri alım programıyla piyasanın "istikrarlı işleyişini" sağlamaya yardımcı olma sözü verdi.

Fon yaptığı açıklamada, "borsa yatırım fonlarındaki varlıklarını bir kez daha artırdığını ve gelecekte de artırmaya devam edeceğini" söyledi.

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