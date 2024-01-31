Çin'de borsa yatırım fonlarına sermaye girişi rekor seviyede

Çin'de bir grup borsa yatırım fonuna rekor sermaye girişleri, devlet öncülüğündeki fonların borsadaki düşüşü frenlemek için harekete geçtiğini gösteriyor.

Bloomberg News'un haberine göre Huatai-Pinebridge CSI 300, E Fund CSI 300, China AMC CSI 300, Harvest CSI 300 ve China AMC SSE 50 ETF'ye Ocak ayında şimdiye kadar 128,5 milyar yuan (17,9 milyar $) giriş oldu; bu miktar, "milli takım" olarak adlandırılan grubun çöküşü durdurmak için devreye girdiği Temmuz 2015'te görülen toplam miktarın beş katından fazla.



Bu yıl en çok satın alınan bu beş ETF, traderlar tarafından 1,4 trilyon dolarlık Çin varlık fonunun bir birimi olan Central Huijin Investment Ltd. gibi araçların olası satın alma hedefleri olarak izlendi. Ancak, 2015'teki çabalara benzer şekilde, bu alım turları duyarlılığı canlandırmak için çok az şey yaptı. CSI 300 Endeksi son iki seansta %2,7 düşerek geçen haftaki kazançlarını geri verdi.