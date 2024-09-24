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Çin'in devlet tahvilinde getiri yüzde 2'ye indi

Çin'in 10 yıl vadeli devlet tahvilinde getiri ilk kez yüzde 2'ye indi.

Oluşturma Tarihi 24 Eylül 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024 08:59

Çin'in gösterge konumdaki 10 yıl vadeli devlet tahvili faizi, merkez bankasının büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetme önlemleri paketi açıklamasıyla ilk kez %2'ye geriledi.

Çin Merkez Bankası'nın attığı adımların ardından 10 yıl vadeli tahvilde getiri 3 baz puan kadar düşerek %2 ye geriledi.

ING Bank NV'nin Çin baş ekonomisti Lynn Song, "PBOC'nin% 2 seviyesini denemek ve korumak için tekrar devreye girip girmediğini görmek ilginç olacak, ancak kişisel olarak bir noktada% 2'nin altına inmesini bekliyorum. Yılın ilerleyen dönemlerinde daha fazla gevşeme görürsek, %1,8'e kadar indiğini görmek beni şaşırtmaz" dedi.

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