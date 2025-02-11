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Çinli şirketler için bir rekor temettü ödemesi yılı daha olabilir

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) verilerine göre, 2025 Çinli şirketler için bir rekor temettü ödemesi yılı daha olabilir.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2025 09:28

Son Güncelleme Tarihi 11 Şubat 2025 09:29

Çinli şirketler, sıkı kurumsal yönetim reformunun ortasında rekor temettü ödemeleri ve hisse geri alımlarıyla yatırımcıları cezbediyor ve bazı piyasa gözlemcileri ufukta daha fazlasının olduğunu söylüyor.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun (CSRC) verilerine göre, geçen yıl borsada işlem gören Çinli firmalar 2,4 trilyon yuan (328 milyar dolar) rekor temettü ödemesi yaptı. Buna ek olarak, şirketler 147,6 milyar yuan değerinde hisse geri satın aldı - bu tüm zamanların en yüksek seviyesi.

Goldman Sachs, bankanın Çin hisse senedi stratejisti Kinger Lau, Çinli şirketlerin nakit dağıtımının bu yıl 3,5 trilyon dolara ulaşarak yeni bir rekor kırabileceğini tahmin ettiğini yazdı.

HSBC'nin Asya hisse senedi stratejisti Herald van der Linde, bir başka rekor yüksek temettü yılı beklentileri sorulduğunda benzer duyguları tekrarladı. "Bence devam edecekler. Şirketler nakitlerini nereye koyacaklarını bilmiyorlar. Bankadan çok fazla bir şey alamıyorlar, bu yüzden hissedarlara geri veriyorlar. Bu çok büyük bir zihniyet değişimi" dedi.

CSRC yaptığı açıklamada, 310'dan fazla şirketin sadece Aralık 2024 ve Ocak aylarında 340 milyar yuan'ı aşan temettü dağıtmasının beklendiğini, bunun da geçen yılın aynı dönemine kıyasla temettü ödeyen şirket sayısında dokuz kat, toplam ödemede ise 7,6 kat artışa işaret ettiğini sözlerine ekledi.

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