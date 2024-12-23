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Çinli yatırımcılar Hong Kong'da hisse alımı yaptı

Çinli yatırımcılar Hong Kong'da rekor miktarda hisse alımı gerçekleştirdi.

Oluşturma Tarihi 23 Aralık 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 23 Aralık 2024 09:13

Çinli yatırımcılar, yuanın zayıflamasıyla birlikte Hong Kong'daki riskli varlıklara olan ilgilerini artırarak rekor miktarda Hong Kong hisse senedi satın aldı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Şanghay ve Shenzhen'deki yatırımcılar bu yıl 20 Aralık'a kadar Hong Kong'dan 778 milyar HK $ (100 milyar $) tutarında hisse senedi satın alarak şehirle ticaret bağlantılarının 2016'da açılmasından bu yana en yüksek yıllık tutara ulaştı.

Alibaba Group Holding Ltd., Bank of China Ltd. ve China Mobile Ltd. hisseleri en çok satın alınanlar arasındaydı.

Pekin'in teşvik atağı gösterge endekslerini yükseltirken, Çin'den yatırımlar şehirdeki işlem paylarını dördüncü çeyrekte %45'e çıkararak rekor kırdı.

Shengqi Asset Management Co. genel müdürü Zeng Wenkai, daha önce benzeri görülmemiş güney yönlü alımlara yol açan diğer faktörler arasında zayıflayan yuanın dolar varlıklarına yönelik bir iştah yarattığını söyledi.

Zeng, "Hong Kong piyasasının bundan sonraki seyrini belirleyecek olan faktör, onshore yatırımcıların talebi ile küresel fonların çıkış baskısı arasındaki dengede yatıyor," dedi. Ancak kısa vadede Çinli yatırımcıların şehrin hisse senetlerinin en büyük sahipleri olması pek olası görünmüyor.

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