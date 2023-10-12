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Citi'den hisse senedi piyasaları için uyarı

Altı gündür süren Hamas-İsrail Savaşı'nın küresel piyasalar üzerindeki etkisi sürüyor. Citi, yaşanan gerilimin piyasalara olan etkisinde ana itici gücün enerji fiyatları olacağı konusunda uyardı.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 10:04

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 10:04

İsrail-Hamas'ın petrol arzıyla ilgili endişelerini artırmasıyla Citi, çatışmanın hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisinin ana itici gücünün muhtemelen enerji fiyatları olacağını söylüyor.

Küresel hisse senedi stratejisti David Groman Salı günkü notunda "Tarihsel olarak hisse senedi piyasaları, başlangıçtaki dalgalanmaya rağmen jeopolitik çatışmaların başlamasından 12 dakika sonra genellikle daha yüksektir. Bununla birlikte, jeopolitik riskler enerji krizlerini başlattığında hisse senetleri önemli bir düşüş gördü," dedi.

Groman, savaşın başlamasından önce bile küresel hisse senedi piyasalarına anlamlı bir "jeoekonomik riskin" uygulandığını ekledi.

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