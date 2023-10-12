Citi'den hisse senedi piyasaları için uyarı

İsrail-Hamas'ın petrol arzıyla ilgili endişelerini artırmasıyla Citi, çatışmanın hisse senedi piyasaları üzerindeki etkisinin ana itici gücünün muhtemelen enerji fiyatları olacağını söylüyor.

Küresel hisse senedi stratejisti David Groman Salı günkü notunda "Tarihsel olarak hisse senedi piyasaları, başlangıçtaki dalgalanmaya rağmen jeopolitik çatışmaların başlamasından 12 dakika sonra genellikle daha yüksektir. Bununla birlikte, jeopolitik riskler enerji krizlerini başlattığında hisse senetleri önemli bir düşüş gördü," dedi.

Groman, savaşın başlamasından önce bile küresel hisse senedi piyasalarına anlamlı bir "jeoekonomik riskin" uygulandığını ekledi.