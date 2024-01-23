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Dev fon şirketinden Türk tahvilleri yorumu

2 trilyon dolarlık fon Amundi'nin gelişmekte olan piyasa tahvilleri yöneticisi Sergei Strigo, Bloomberg'e verdiği söyleşide Türk tahvillerine yatırım yapmak için enflasyondaki düşüş trendinin devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2024 16:52

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2024 16:52

Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi, yabancı yatırımcıların enflasyon rotayı tersine çevirip yavaşlayana kadar, Türk lirası cinsi tahvillerden uzak duracağını; bunun da sermaye girişlerinin yıl ortasından önce gerçekleşmeyeceği anlamına geldiğini düşünüyor.

Amundi SA'nın Gelişmekte olan Piyasalar Tahvil Eşbaşkanı Sergey Strigo Bloomberg'e verdiği röportajda, "Benim düşünceme göre, uluslararası yatırımcıların yerel tahvil piyasasına girmesi için ideal olarak enflasyonun gerçekten düştüğünü görmek gerekiyor. Ve bunu henüz göremedik. Benim için asıl tetikleyici nokta bu olacaktır" diye konuştu.

Türk lirasının geleceği konusunda piyasada fiyatlanandan daha iyimser olan Strigo, Amundi'nin, yönetimi altındaki 2 trilyon doların bir kısmını halihazırda Türk şirketleri ve devlet tarafından ihraç edilen eurobondlara yatırdığını belirtti.

"Her ne kadar para birimi nominal olarak kademeli olarak zayıflamaya devam edecek olsa da, bir yıl vadeli kontratlar 'aşırı değer kaybı' ima ediyor" diyen Strigo, Amundi'nin lirada "nötr bir pozisyona" sahip olduğunu ifade etti. Dolar/TL 'nin bir yıl vadeli forwardları yaklaşık 43 seviyesine işaret ederken, spot işlemler 30 seviyesi civarında gerçekleşiyor.

'POZİTİF GETİRİLER'

Strigo, para biriminin çekiciliğinin önemli bir kısmının "carry tarafından" geldiğini söyledi ve "Mutlak anlamda Türk lira mevcut seviyelerde 2024 için pozitif getiri sağlama potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

Amundi'ye göre Türkiye'de yatırım yapma senaryosuna yönelik riskler Mart ayında yapılacak belediye seçimleri sonrasında netleşecek.

Merkez Bankası'nın bu hafta faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 45'e çıkarması yönündeki beklentilere ve bundan daha da fazlasının yapılabileceği ihtimaline işaret eden Strigo, "Özellikle de politika devamlılığı sağlanırsa bu durum, lira cinsi tahvillere ilgiyi artırabilir" dedi.

Strigo, "Enflasyon rakamlarının bugünkü duruma göre biraz daha iyileştiğini görmeye başladığımızda portföy girişleri için kesinlikle bir potansiyel var" diye konuştu.

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