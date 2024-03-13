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Dünya genelinde şirketlerin temettü ödemelerinde rekor bekleniyor

Dünya genelinde şirketlerin temettü ödemeleri 2023 yılının ardından 2024'te de rekor kıracak.

Oluşturma Tarihi 13 Mart 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 13 Mart 2024 09:04

2023 yılında dünya genelinde kurumsal temettüler tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,66 trilyon dolara ulaştı ve bankalar tarafından yapılan rekor ödemeler büyümenin yarısını oluştur,.

Üç ayda bir yayınlanan Janus Henderson Küresel Temettü Endeksi (JHGDI) raporuna göre, dünya genelinde borsada işlem gören şirketlerin %86'sı temettülerini ya artırdı ya da korudu; raporda ayrıca bu yıl temettü ödemelerinin 1,72 trilyon dolarla yeni bir rekora ulaşacağı tahmin edildi.

2023'te dünyanın en büyük temettü ödeyicileri Microsoft olurken, onu Apple ve Exxon Mobil takip etti.

Varlık yöneticisi Janus Henderson, kurumsal temettülerin toplam değerinin 2022'de 1,57 trilyon dolar olduğunu da hatırlattı.

Janus Henderson küresel hisse senedi gelirleri başkanı Ben Lofthouse, "Çoğu sektörde kurumsal nakit akışı güçlü kaldı ve bu da temettüler ve hisse geri alımları için bol miktarda ateş gücü sağladı" dedi.

Rapora göre, düşük emtia fiyatlarının madencilik kârlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle, bankacılık kâr paylarındaki artıştan kaynaklanan olumlu etki, madencilik sektöründeki kesintilerle neredeyse tamamen dengelendi.

Beş önemli şirketin (madenciler BHP ve Rio Tinto'nun yanı sıra Petrobras, Intel ve AT&T) yüksek temettü kesintileri, 2023 küresel temettü büyüme oranını yüzde 2 puan düşürdü.

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