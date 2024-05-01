125 milyar dolarlık tahvil ihraç edilecek

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, 7 Mayıs'ta 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 8 Mayıs'ta 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 9 Mayıs'ta 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 17,2 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2023'ten bu yana tahvil ihracının boyutunun önemli ölçüde artırıldığı belirtilerek, en azından gelecek birkaç çeyrekte daha fazla artış ihtiyacının öngörülmediği ifade edildi.