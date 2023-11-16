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ECB Başkanı Lagarde: Tahviller satılırsa önemli kayıplara uğrar

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde yaptığı açıklamada, Avrupa bankalarının nakit toplamak için ellerindeki tahvilleri satmak zorunda kalmaları halinde önemli kayıplara uğrayabileğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 16:48

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 16:48

ECB Christine Lagarde, Avrupa bankalarının tahvilleri satmak zorunda kalmaları halinde önemli kayıplara uğrayabileceklerini öne sürdü.

LAGARDE'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM: ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞER KAYBEDEBİLİR

Lagarde, başkanlığını yaptığı Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "AB bankalarının sabit getirili menkul kıymetleri, satılmaları gerektiği takdirde oldukça önemli ölçüde değer kaybedebilir" dedi.

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