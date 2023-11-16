ECB Başkanı Lagarde: Tahviller satılırsa önemli kayıplara uğrar

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 16:48
Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 16:48
ECB Christine Lagarde, Avrupa bankalarının tahvilleri satmak zorunda kalmaları halinde önemli kayıplara uğrayabileceklerini öne sürdü.
LAGARDE'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM: ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞER KAYBEDEBİLİR
Lagarde, başkanlığını yaptığı Avrupa Sistemik Risk Kurulu'nun yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "AB bankalarının sabit getirili menkul kıymetleri, satılmaları gerektiği takdirde oldukça önemli ölçüde değer kaybedebilir" dedi.