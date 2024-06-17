ECB Fransız tahvilleri konusunda aceleci değil

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Fransız tahvillerinin kurtarılmasını görüşmek için onuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre ECB'nin Fransız tahvillerinin acil alımını görüşmek gibi bir planları yok ve aşırı sağcı bir hükümet ihtimalinden ürken yatırımcıları rahatlatmanın Fransız politikacılara düştüğünü düşünüyorlar.

"SPEKÜLASYON YAPMASINA YOL AÇTI"

Reuters'in haberine göre Fransız finans piyasaları geçtiğimiz haftanın sonlarında yatırımcıların aşırı sağa çoğunluk sağlayabilecek bir erken seçim öncesinde pozisyonlarını azaltmaları nedeniyle sert bir satış dalgası yaşadı ve bazı analistlerin ECB müdahalesi konusunda spekülasyon yapmasına yol açtı.