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Euro Bölgesi'nde devlet tahvili ihracının negatife dönmesi bekleniyor

Euro Bölgesi devlet tahvili ihracının bu hafta negatife dönmesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2024 14:55

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2024 14:55

UniCredit Research sabit gelir stratejisti Francesco Maria Di Bella, itfaların bu hafta Euro Bölgesi'ndeki brüt devlet tahvili ihracı hacmini aşmasının ve muhtemelen bu yıl ilk kez net arzın negatife dönmesinin beklendiğini söyledi.

İtalya, Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'dan bu hafta 37 milyar euro tutarında devlet tahvili ihracı beklenirken, itfalar ve kupon ödemeleri sırasıyla 42 milyar euro ve 3 milyar euro olacak.

Di Bella, "Dolayısıyla, net arz muhtemelen bu yıl ilk kez negatife dönecek" diye konuştu.

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