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Goldman Sachs: ABD orta ölçekli hisse senetleri daha cazip

Goldman Sachs ABD hisse senedi stratejisti David Kostin, ABD orta ölçekli hisse senetlerinin büyük şirketlere kıyasla daha cazip olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2025 08:57

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2025 08:57

Goldman Sachs Group Inc'e göre, ABD orta ölçekli hisse senetleri, büyük şirketlere kıyasla nispeten daha ucuz değerlemeleri nedeniyle şu anda cazip. Goldman'ın ABD hisse senedi stratejisti David Kostin, "Piyasanın geri kalanından çok daha düşük katlarda işlem görüyorlar ve benzer büyüme oranlarına sahipler. Bence bu çok daha iyi bir risk-ödül" dedi.

Kostin'in daha küçük hisse senetlerine yönelik iyimserliği, ABD hisse senedi rallisinin, iPhone üreticisi Apple Inc. ve çip devi Nvidia Inc.'i içeren ve son yıllarda S&P 500'ün rallisine güç veren Muhteşem Yedi mega teknoloji hisse senedinin ötesine geçeceğine dair artan beklentilere işaret ediyor.

Kostin, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak resmen göreve başlamasıyla birlikte, ABD'deki yerel odaklı şirketlere sahip olmayı ve Muhteşem Yedili gibi daha büyük uluslararası maruziyeti olanları azaltmayı tercih ediyor.

Kostin, geçen ay Hazine tahvil getirilerindeki hızlı yükselişin endişe verici olduğunu, ancak enflasyonun yavaş da olsa düşmeye devam ettiğini ve getirilerin zamanla azalacağını belirtti.

Kostin, S&P 500 gösterge tahvilinin bu yılın sonunda 6.500'e yükseleceği yönündeki çağrısını yineledi.

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