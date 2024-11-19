Goldman Sachs: S&P 500 2025 sonunda 6.500'e ulaşacak

Goldman Sachs Group baş stratejisti David Kostin'e göre S&P 500 Endeksi, ABD'deki ekonomik genişleme ve kazanç artışının devam etmesiyle gelecek yılın sonuna kadar yükselecek.

Kostin, 2025 yılsonu için S&P 500 hedefini 6.500'e yükselterek mevcut seviyelerin yaklaşık %10 üzerine çıkardı. Daha önce 12 aylık S&P 500 hedefini 6,300 olarak belirlemişti.

Yeni tahmin, kısa süre önce ABD hisse senetleri için kendi tahminini yükselten Morgan Stanley'den Mike Wilson'ın tahminiyle eşleşiyor.

Kostin, "Temel makro görünümümüzde, ekonomi ve kazançlar büyümeye devam ediyor ve tahvil getirileri mevcut seviyelerde kalıyor" dedi.

S&P 500, yapay zeka patlamasının Nvidia Corp. gibi hisse senetlerini yükseltmesi ve ABD ekonomisinin güç göstermeye devam etmesiyle yılbaşından bugüne %24 yükseldi. Gösterge hala Donald Trump'ın başkanlık seçimi zaferinin ardından 11 Kasım'da ulaştığı rekora yakın seyrediyor.

2025 sonu için stratejistlerin Ekim ortası itibariyle medyan tahmini 6.000 idi. Kostin'in yaklaşık %10'luk bir kazanç çağrısı, son birkaç yılda Wall Street'ten gelen tipik bir çağrı ile uyumludur.