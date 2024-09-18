Goldman Sachs'tan S&P 500 öngörüsü

Goldman Sachs ekonomistleri Fed'in faizleri 25 baz puan indireceğini tahmin ediyor ve 2026'nın ilk çeyreğine kadar 200 baz puanlık gevşeme öngörüyorlar.

Stratejistler, "Ekonomik büyümenin yörüngesi, hisse senetleri için faiz indirimlerinin hızından daha önemli bir itici güçtür" dedi.

Hisse senetleri için birkaç farklı senaryoyu ele alan. Goldman Sachs stratejistleri, "Eğer piyasa Fed'in daha az gevşemesini fiyatlandırırsa, çünkü ekonomi dirençli olduğunu kanıtlarsa, hisse senetleri daha yüksek tahvil getirilerine rağmen yükselecektir" dedi.

Stratejistler, "Bunun aksine, ekonomik veriler kötüleştiği için piyasa Fed'in ilave gevşemesini fiyatlarsa, tahvil getirileri düşse bile hisse senetleri zorlanacaktır" dedi. Düşen getiriler kazançları artırdığı için hisse senetlerini destekleme eğilimindedir. Sonuç olarak, "Fiyat-kazanç oranlarısabitken, kazanç büyümesi S&P 500'ü ılımlı bir şekilde yükseltecektir" dediler.

Goldman stratejistleri S&P 500'ün yılı 5.600 seviyesinde kapatacağını tahmin ediyor.Altı aylık hedefleri 5.700 ve 12 aylık hedefleri ise 6.000.