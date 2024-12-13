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Hazine haftaya 4 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 4 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek ve bir kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2024 14:00

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2024 14:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan iç borç ihraç takvimine göre, 16 Aralık Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 6 yıl (2310 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 17 Aralık Salı günü, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.

Söz konusu günde 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası doğrudan satılacak.

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