CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Hazine iki ihalede 32,2 milyar lira borçlandı

Hazine iki ihalede 32,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ve devlet tahvili ihalelerinde 32 milyar 223,9 milyon liralık borçlanmaya gitti.

Oluşturma Tarihi 10 Aralık 2024 16:49

İlk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 43,08, bileşik faiz yüzde 45,25 oldu.

Nominal teklifin 25 milyar 169 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 639 milyon lira, net satış 5 milyar 17,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar 50 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 928 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 31,91, birleşik faiz yüzde 34,45 oldu.

Nominal teklifin 19 milyar 957 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 945 milyon lira, net satış 10 milyar 156,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 496,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 32 milyar 223,9 milyon lira borçlandı.

İlginizi Çekebilir
UBS: ABD’nin tarife uygulamaları 2025’te piyasaları sarsabilir UBS: ABD'nin tarife uygulamaları 2025'te piyasaları sarsabilir 09 Aralık 2024 09:23
Çin 6 ay sonra ilk kez altın alımına başladı Çin 6 ay sonra ilk kez altın alımına başladı 09 Aralık 2024 09:07
Çin’in döviz rezervleri 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştı Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 265 milyar dolara ulaştı 07 Aralık 2024 11:40
ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin üzerinde ABD tarım dışı istihdamı beklentilerin üzerinde 06 Aralık 2024 16:59
Dolar/ruble paritesi 100 seviyesinin altında Dolar/ruble paritesi 100 seviyesinin altında 06 Aralık 2024 12:25
ABD hisse senedi fonlarına 140 milyar dolarlık yatırım ABD hisse senedi fonlarına 140 milyar dolarlık yatırım 06 Aralık 2024 10:38
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 10 Aralık 2024 10:06
Hindistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi Hindistan Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi 06 Aralık 2024 10:30
Arjantin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Arjantin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 06 Aralık 2024 10:23
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak’tan petrol açıklaması Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan petrol açıklaması 06 Aralık 2024 10:20
Eli Lilly’den Wisconsin için 3 milyar dolar adım Eli Lilly'den Wisconsin için 3 milyar dolar adım 06 Aralık 2024 10:19
Çin önümüzdeki yıl büyük faiz indirimlerine gidecek Çin önümüzdeki yıl büyük faiz indirimlerine gidecek 06 Aralık 2024 10:14
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler