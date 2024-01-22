Hazine yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 16:19
Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 16:19
Hazine ve MAliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede de 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.