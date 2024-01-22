CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Hazine yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 tahvil ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2024 16:19

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2024 16:19

Hazine ve MAliye Bakanlığı'nın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede de 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Ayrıca, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

İlginizi Çekebilir
AB, Ukrayna’ya top mermisi teslim etmeyi hedefliyor AB, Ukrayna'ya top mermisi teslim etmeyi hedefliyor 21 Ocak 2024 15:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ocak 2024 14:04
Çin’de 2023’te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi Çin'de 2023'te fosil yakıt üretimi ve ithalatı artış gösterdi 21 Ocak 2024 10:07
Çin’in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu Çin'in elektrik üretim ve tüketim rakamları belli oldu 21 Ocak 2024 10:05
Japonya’ya turist akını: İşte 2023 rakamları.... Japonya'ya turist akını: İşte 2023 rakamları.... 21 Ocak 2024 09:59
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 20 Ocak 2024 11:00
ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde ABD’de enflasyon beklentisi son 3 yılın en düşük seviyesinde 20 Ocak 2024 08:55
ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi ABD’de 2. el konut satışları 28 yılın en düşük seviyesine indi 20 Ocak 2024 08:51
JP Morgan, ECB’den faiz indirimi beklentisini erkene çekti JP Morgan, ECB'den faiz indirimi beklentisini erkene çekti 19 Ocak 2024 16:41
Kremlin’den Suudi Arabistan açıklaması Kremlin'den Suudi Arabistan açıklaması 19 Ocak 2024 16:29
UniCredit: Doların dar aralıkta kalması muhtemel UniCredit: Doların dar aralıkta kalması muhtemel 19 Ocak 2024 16:35
Fitch’den faiz indirimi açıklaması: Çok sert olmayacak Fitch'den faiz indirimi açıklaması: Çok sert olmayacak 19 Ocak 2024 16:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,37
%0,7368
BORSA
1.000,66
%0,0661
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
999,92
%-0,008
ALTIN
1.008,66
%0,8658
BORSA
1.046,65
%4,6648
DOLAR
1.051,41
%5,1405
EURO
1.015,00
%1,5
ALTIN
1.037,43
%3,7434
BORSA
1.056,87
%5,6874
DOLAR
1.077,91
%7,7905
EURO
1.075,20
%7,5195
ALTIN
1.467,24
%46,7235
BORSA
1.619,35
%61,9353
DOLAR
1.665,66
%66,5655
EURO
1.816,51
%81,6509
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler