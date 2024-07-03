Hedge fonlar Avrupa hisse senetlerini terk etti

Goldman Sachs, hedge fonlarının Haziran ayında Avrupa hisse senetlerini terk ederek bir önceki ayda görülen alım eğilimini tersine çevirdiğini söyledi.

Goldman Sachs, satışların hem uzun pozisyonların çözülmesinden hem de kısa pozisyonların kabaca eşit miktarlarda eklenmesinden kaynaklandığını söyledi. Hareketler, Avrupa finans piyasalarının Fransa'daki erken seçim çağrısıyla sarsılmasıyla geldi.

Veriler, Avrupa'nın küresel olarak bölgeler arasında fazla ağırlık pozisyonlarında en büyük düşüşü yaşadığını gösterdi. Fonlar en çok finans hisselerini, özellikle de bankaları azalttı ve bu sektörde Kasım 2021'den bu yana en büyük net satış gerçekleşti.