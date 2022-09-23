HSBC, Avrupa'da enerji krizinin yaşandığı ortamda, hisse senedi piyasalarında nasıl bir risk-getiri ortaya çıkaracağının belirsiz olduğuna işaret eden yatırımcıların Avrupa hisse senetlerine yatırımdan kaçınmaları gerektiğini savundu.

Yatırımcıların fiyatı temel finansal göstergeleri ile karşılaştırıldığında göreceli olarak düşük hisseler bulmak için Avrupa borsalarına yöneldiklerine işaret eden HSBC, "Ancak Avrupa şirketlerinin cari hisse fiyatlarının hisse başına karlarına oranı "almakta olduğunuz ek riski telafi edecek düzeyde değil" dedi.