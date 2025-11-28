CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti

JPMorgan Çin hisselerinde tavsiye yükseltti

JPMorgan Chase & Co., Çin hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlık artır" seviyesine yükseltti ve gelecek yıl büyük getiriler elde etme olasılığının, önemli kayıplar yaşanması riskinden daha ağır bastığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2025 09:08

JPMorgan Chase & Co., Çin hisse senetleri için tavsiyesini "ağırlık artır" seviyesine yükseltti ve gelecek yıl büyük getiriler elde etme olasılığının, önemli kayıplar yaşanması riskinden daha ağır bastığını belirtti.

Rajiv Batra'nın da dahil olduğu banka stratejistleri yayımladıkları notta, "Çin, bu yılki üstün performansının çoğunu geri verdi ve bu da cazip bir giriş noktası oluşturdu. Gelecek yıl, yapay zeka uygulamaları, tüketim önlemleri ve yönetişim reformları gibi birçok destekleyici faktör ortaya çıkacak" öngörüsünde bulundu. JPMorgan'ın olumlu yöndeki bu değişikliği, Çin hisse senetlerinin yaklaşık bir ay önce ulaştığı son yılların en yüksek seviyelerinden geri çekilmesinin ardından geldi.

İlginizi Çekebilir
ABD Senatosu, kripto piyasası düzenlemeleri için oylamaya gidiyor ABD Senatosu, kripto piyasası düzenlemeleri için oylamaya gidiyor 26 Kasım 2025 16:28
Avrupa Merkez Bankası’ndan finansal istikrar riski uyarısı Avrupa Merkez Bankası'ndan finansal istikrar riski uyarısı 26 Kasım 2025 13:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 26 Kasım 2025 13:13
Belçika’da grev üçüncü gününde Belçika'da grev üçüncü gününde 26 Kasım 2025 13:11
Ünlü gözlük markasında grev kararı! Ünlü gözlük markasında grev kararı! 26 Kasım 2025 10:58
Japonya’da hizmet üretici fiyatları ekimde arttı Japonya’da hizmet üretici fiyatları ekimde arttı 26 Kasım 2025 10:08
İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor 26 Kasım 2025 10:05
OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor OPEC+ üretim miktarını değiştirmemeye hazırlanıyor 26 Kasım 2025 09:59
Çin’de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! Çin'de kriz derinleşiyor: Gayrimenkul sektöründe alarm! 26 Kasım 2025 09:55
Brent petrolün varili 62,04 dolar Brent petrolün varili 62,04 dolar 26 Kasım 2025 09:51
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:47
Piyasalar Fed’e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor Piyasalar Fed'e yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor 26 Kasım 2025 09:13
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler