JPMorgan: Hindistan ve Japonya Asya piyasalarındaki iki parlak nokta

JPMorgan'dan Filippo Gori bankanın Küresel Çin Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Hindistan ve Japonya'nın Asya'nın "son derece ilginç" piyasalarındaki iki parlak nokta olduğunu söyledi ve bölgenin hisse senedi ve anlaşma yapma ortamına atıfta bulundu.

JPMorgan küresel bankacılık eş başkanı Gori "Japonya'da yangın var. Çok yüksek talep gören Hindistan var" diye konuştu.

Bain & Company, Japonya M&A raporunda, birleşme ve satın alma faaliyetlerinin 2023'te küresel olarak azalırken, Japonya'nın anlaşma değerinin bir yıl öncesine göre %23 artarak yaklaşık 123 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Raporda, "Japonya ekonomisi birleşme ve satın almalarda büyüme için benzersiz bir şekilde iyi konumlanmış durumda" denildi.

YATIRIMCILAR ABD-ÇİN GERİLİMİNDEN DOLAYI BÖLGEDE BAŞKA YERLER ARIYOR

Bain & Company analistleri, Hindistan pazarındaki duyarlılığın yükselişte olduğunu ve çoğu anlaşma yapıcının 2024 yılında iyileşme beklediğini söyledi.

Deloitte'un Hindistan'daki birleşme ve satın alma trendleri raporuna göre, geçen yıl Hindistan'daki birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri bir önceki yıla göre %27'lik bir düşüşle 136 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu da birleşme ve satın alma faaliyetlerindeki küresel düşüşe paralel oldu. Raporda, "Hindistan'da devam eden iş ve yatırımcı güveni, ülkedeki anlaşma değerlerinde bir toparlanmanın önünü açabilir" denildi.

Hindistan ve Japonya gibi ülkeler de "Çin Artı Bir" stratejisinden faydalanıyor, zira yatırımcılar ABD-Çin geriliminin tırmandığı bir ortamda paralarını park etmek için bölgede başka yerlere bakıyor.

Hindistan'daki üretim ayak izlerini genişletmek isteyen şirketler ülkedeki birleşme ve satın alma faaliyetlerini yönlendirecektir: Deloitte, "Bu durum, küresel tedarik zincirlerinin China Plus One ile yeniden yapılandırılmasına ve Hindistan'da üretimi teşvik eden Üretim Bağlantılı Teşvik programı gibi elverişli hükümet politikalarına bağlanabilir" dedi.

ABD'li teknoloji devi Apple, Çin'deki sıkı Covid kontrollerinin buradaki faaliyetlerini sekteye uğratmasının ardından üretiminin bir kısmını Hindistan'a kaydırdı. iPhone'ların yaklaşık %14'ünün artık Hindistan'da üretildiği bildiriliyor.