ABD'de yüksek enflasyonla mücadele kapsamında art arda faiz artırımlarına başvurulduğu süreçte ülke ekonomisi ilk çeyreğin ardından ikinci çeyrekte de daralarak teknik resesyona girdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dahil birçok yetkili, artan faizler nedeniyle yatırım ve tüketici harcamalarındaki düşüş öncülüğünde yaşanan küçülmenin, gerçek anlamda bir durgunluk olmadığını, iş gücü piyasası başta olmak üzere ekonominin iyi performans gösterdiği çok fazla alan olduğunu belirtmişti.

Bu gelişmeler sonrası makroekonomik verilerin önemi artarken, bugün yayımlanacak ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Söz konusu verilere dair beklentiler, tarım dışı istihdam artışının yavaşlayacağına, ancak işsizlik oranının yüzde 3,6'da sabit kalarak karışık sinyal vereceğine işaret ediyor. Söz konusu beklentinin gerçekleşmesi, ekonominin resesyonda olmadığına dair güçlü bir kanıt sunacakken, bu durumun Fed'in faiz artırımları konusunda elini rahatlatacağı değerlendiriliyor.

Bugün açıklanacak veriler öncesinde dün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 260 binle beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede dış ticaret açığı ise haziranda aylık yüzde 6,2 azalışla 79,6 milyar dolara inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Son veriler istihdam piyasasının sıcak olmadığına işaret etse de, ticaretin üçüncü çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı sinyalini verdi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester enflasyonu düşürmeye yardımcı olmak için Fed'in faiz oranlarını yüzde 4'ün üzerine çıkarması gerektiğini söyledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,26 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,08 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 0,6 azalışla 105,8'e gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün gördüğü yüzde 2,74 seviyesinden düşüşe geçerek yüzde 2,69'a geriledi. Bugün açıklanacak kritik veriler öncesi ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa tarafında dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırarak yüzde 1,75 seviyesine çıkardı. Banka, artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için 1995 yılından bu yana tek seferde en yüksek faiz artışına imza atarken, son adımla birlikte politika faizi, Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize eden banka, yılın son çeyreğinde enflasyonun yüzde 13,2 ile zirveyi göreceğini öngördü. Bankanın ekonomiye ilişkin beklentileri ise yılın son çeyreğinde başlayan ve 2024'ün ortalarına kadar sürecek uzun süreli bir resesyona girileceğine işaret etti. Resesyon beklentileri ile dün sterlin dolar ve avro karşısında değer kaybederken, İngiltere tahvil piyasasında getiri eğrileri terse döndü.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay kapanırken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,8'lik artışla 1,0245'ten kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa'da endeks vadeli kontratlarının ise yeni güne alıcılı başladığı görülüyor.

Asya genelinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından Çin ordusunun Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikata ilişkin haber akışı gündemin odağında kalmaya devam ediyor. Tayvan, Çin'in tatbikat kapsamında fırlattığı güdümlü füzelerin "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü bildirirken, Japonya da füzelerin münhasır ekonomik bölgelerine isabet ettiği açıklamasını yaptı. Jeopolitik risklere ilişkin endişelerin arka plana atılması ile Asya borsaları yeni güne de alıcılı başlarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükseldi. Hindistan Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla seyrediyor.

Yurt içinde ise dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,46 değer kazanarak 2.723,67 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.733,50 puana taşıdı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,04'lük düşüşle 17,9339'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9450'den işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların beklentilerden iyi gelen şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilerle küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporu öncesi oynaklığın artabileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.750 seviyesinin direnç, 2.600 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, haziran ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, temmuz ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, temmuz ayı Hazine nakit dengesi