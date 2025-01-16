Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 52 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerinde olası etkilerine ilişkin soru işaretleri ise varlığını korurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yeni dönemde Trump ile Fed'in politika uyuşmazlığı yaşayabileceğine ilişkin endişelerin bir nebze de olsa giderilmesine yardımcı oldu.

Öte yandan, Fed'in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısında, ekonomik faaliyetin geçen yıl kasım sonu ve aralık ayında "hafif ila ılımlı" düzeyde arttığı belirtildi.

Bankanın raporunda, "2025 yılının görünümü konusunda iyimser olanların sayısı, kötümser olanlardan fazlaydı, ancak bazı bölgelerde göç ve tarife politikalarındaki değişikliklerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler dile getirildi" ifadeleri yer alırken, fiyatların da genel olarak mütevazı bir şekilde arttığı kaydedildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, yeni verilerin, enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru düşürmede ilerlemenin sürdüğünü gösterdiğini, ancak faiz oranlarının kısıtlayıcı kalması gerektiğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, ekonomik görünümün, olası finansal, ticaret, göç ve düzenleyici politika değişiklikleri dolayısıyla belirsizliğini koruduğuna işaret ederek, gelecekteki para politikası eylemlerinin ekonomik veriler tarafından yönlendirileceğini vurguladı.

Enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesinin muhtemel olduğunu ancak bunun biraz zaman alabileceğini belirten Williams, gelecek yıllarda yüzde 2 hedefine dönüş öngördüğünü ifade etti.

Williams, işsizlik oranının yüzde 4 ila yüzde 4,25 aralığında seyretmesini, ABD'nin ekonomik büyümesinin de yüzde 2'ye düşmesini beklediğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de enflasyonda iyileşmenin sürdüğünü ve Merkez Bankasının ekonomik gerilemeye yol açmadan fiyat artışlarını kontrol altına alabileceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, enflasyon verilerinin ardından yaklaşık 15 baz puan gerilemeyle yüzde 4,65'e kadar çekilmesinin ardından, şu sıralarda yüzde 4,66 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise yeni işlem gününde yatay seyirle 2 bin 697 dolardan işlem görürken, Kasım 2022'den bu yana ilk defa 110 seviyesini aşan dolar endeksi son iki işlem gününde bu seviyeden gerileyerek yeni günde 109'da dengelendi.

Brent petrol ise şu sıralarda yüzde 0,4 azalarak 81,3 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kurumsal tarafta, dün güçlü bilançolar açıklayan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 2, Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 6, Citigroup'un hisseleri yüzde 6,5, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 6,7 ve BlackRock'ın hisseleri yüzde 3,3 yükseldi.

Teknoloji hisselerindeki yükseliş de dikkati çekerken, Tesla'nın hisseleri yüzde 8, Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kazandı.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 1,83, Dow Jones endeksi yüzde 1,65 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,45 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin 2024'ü kapsayan öncü büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece dünyanın 3. ekonomisi olan Almanya ekonomisinde 2023'teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024'te de daralma görüldü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Mario Centeno Avro Bölgesinde enflasyonun kontrol altına alınmasıyla faizin yüzde 2'ye düşebileceği söyledi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2024'te yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilerin altında ölçüldü. Beklenti, yıllık enflasyonun söz konusu ayda yüzde 2,6 olacağı yönündeydi. Enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanmıştı.

Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 3,2 ile piyasa beklentisi olan yüzde 3,4 seviyesinin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon kasımda yüzde 3,5 olmuştu.

Ülkede enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,3 olurken, yüzde 0,4 olan tahminlerin altında gerçekleşti.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 1,49, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,70 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında da ABD'deki enflasyon verilerinin ardından Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Trump'ın görevi devralmasıyla başta Çin olmak üzere bölge genelindeki ülkelerle sorun yaşabileceği endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,8 ile beklentilere paralel artarken, aylık bazda yüzde 0,3 ile tahminlerin altında yükseldi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun, önümüzdeki hafta bankanın faizleri artırmayı değerlendireceğini belirtmesinin ardından ülkenin para birimi yen, dolara karşı 15 başlıca para birimi arasında en iyi performansı gösterdi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde1'e yakın gerileme kaydederken, yeni günde de düşünü sürdürerek 156,1 seviyesinden işlem görüyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 35,4620'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,4830 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.650 ve 9.600 seviyesinin destek, konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye'de kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

10.00 Almanya, aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, kasım ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları