Çin'de Kovid-19 test uygulamalarının gevşetilmesinin ardından Asya Borsaları ve emtia fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliyor. Özellikle de hammadde üreticileri ile enerji ihraç eden ülkelerin para birimlerinde değer kazançları etkili oldu.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 1'i aşan yükselişle Ağustos'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesine yaklaşırken, teknik bir boğa piyasasının da sınırında. Hong Kong Hang Seng ve Çin CSI 300 de artıda. Hang Seng Çin Endeksi bir ara günlük bazda yüzde 4 oranında artış kaydetti.

Offshore yuan değer kazanırken, USD/CNH eylül ayından bu yana ilk kez 7 seviyesinin altına geriledi. Japon Nikkei ise yatay seyrediyor.

ABD'de Cuma günü açıklanan beklenti üzeri tarım dışı istihdam verisinin ardından haftanın son işlem gününü sınırlı kayıplarla tamamlayan S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri bu sabah vadeli işlemlerde düşmeye devam ediyor.

Cuma günü 4 baz puan yükselen ABD 2 yıllık tahvil getirisi bu sabah itibarıyla 4 baz puan daha artarak yüzde 4,31 seviyesine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi de 5 baz puan yükselişle yüzde 3,54'e yakın.

Bloomberg Dolar Endeksi geçen hafta boyunca toplamda yüzde 1,3 düşüş kaydettikten sonra, bu sabah yüzde 0,4 kayıpla zayıf görünümünü sürdürüyor.

ÇİN ZORUNLU KOVİD TESTLERİNİ KALDIRIYOR

Çinli yetkililer, Şanghay ve Hangzhou'daki Kovid-19 kısıtlamalarını gevşeterek, ekonomiyi yeniden açma sürecini hızlandırdı.

Geçen hafta sıfır Kovid uygulaması kapsamında uygulanan sert önlemlere karşı ülke çapında gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından, Çin'in finans merkezi Şanghay'da parklar gibi kamuya açık, açık hava alanlarına girişlerde ve toplu taşıma kullanımında PCR testi yapılması zorunluluğu bugünden itibaren geçerli olmak üzere kaldırıldı.

Konu hakkında pazar günü yapılan açıklamada, önlemlerin ulusal politika ve mevcut durum ile uyumlu şekilde güncellenmeye devam edileceği belirtildi. Teknoloji devi Alibaba Group Holding Ltd.'nin merkezinin yer aldığı Hangzhou ve Apple Inc.'in Çin'deki en büyük imalat alanının bulunduğu Zhengzhou yönetimleri de benzer şekilde zorunlu test uygulamalarını toplu taşıma ve çoğu kamusal alan için kaldırdı. Böylece Şanghay, Hangzhou ve Zhengzhou kısıtlamaların gevşetildiği Pekin, Şenzen ve Guangzhou gibi şehirlerin arasına dahil oldu.

Gevşeme, Çin Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan'ın geçen hafta ülkenin pandemi kontrolünün yeni bir aşamaya girdiğini ve küçük adımlar atılacağını söylemesinin ardından geldi. Morgan Stanley pazar günü Çin hisse senetleri için tavsiyesini Ocak 2021'den bu yana tuttuğu 'nötr' seviyesinden "al" seviyesine yükseltti.

Goldman Sachs, Çin hisse senetlerinin 2023'te daha iyi performans göstermesini beklediğini duyururken, Bank of America Çin varlıkları için taktiksel alıma geçtiğini söyledi.