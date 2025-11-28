Küresel piyasalarda Çin ve Japonya'dan alınan sinyaller risk iştahını törpülüyor

Dün, ABD'de Şükran Günü dolayısıyla piyasalar kapalıydı. Bu sebeple piyasalarda işlem hacmi düşük seyrederken, Japonya'da enflasyonun dirençli kalmaya devam etmesi Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırabileceği düşünceleri öne çıkıyor.

Çin'de önde gelen emlak ve inşaat şirketlerinden China Vanke'nin, 2 milyar yuan (282,6 milyon dolar) değerindeki yerel para cinsinden tahvilin geri ödemesini ertelemek için tahvil sahiplerinden onay istemesi sonrasında konut piyasasındaki endişeler devam ediyor.

Söz konusu gelişme Çin'in zaten sıkıntıda olan gayrimenkul sektöründe bu sorunların daha da derinleşebileceğine dair endişeleri tetikliyor. Analistler, Vanke'nin temerrüde düşmesinin Evergrande ve Country Garden gibi büyük özel şirketlerde görülen önceki temerrütleri gölgede bırakabileceğini söyledi.

Gayrimenkul sektörünün Çin ekonomisine yaptığı büyük katkı göz önüne alındığında ülkenin ekonomik büyümesinin de olumsuz etkilenebileceği öngörülüyor. ABD'de ise Fed'e ilişkin gevşeme beklentileri güçlü kalmayı sürdürürken, ABD'de endeks vadeli kontratlar dün alış ağırlıklı bir seyir izledi. Ülkede bugün piyasalarda yarım gün işlem yapılacak.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ülkede tarihin en uzun hükümet kapanması geride kalsa da etkileri hissedilmeye devam ediyor. Hükümetin kapalı kaldığı süre boyunca kritik verilere erişimin kısıtlanması ekonominin gidişatına yönelik bilgi alınmasını engelliyor.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) üçüncü çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) birinci tahmininin açıklanması iptal ederken, bu durum gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesini zorlaştırıyor.

Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi gevşeme tahminleri gücünü korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ayki toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Fed'in 2026'da toplam 3 faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Faiz indirim beklentilerinin sürmesiyle son 8 işlem gününde de gerileyerek yüzde 3,99'a inen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni işlem gününde yüzde 4,01'e çıktı. Altının onsu da yüzde 0,7 artışla 4 bin 187 dolardan alıcı buluyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,6 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varili ise yüzde 0,2 artışla 63 dolarda seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları da dün Fed'e yönelik beklentilerle alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, gözler Almanya'da bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimi konusunda daha fazla bilgi beklemenin doğru olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu gösterdi.

Enflasyon riskleri konusunda canlı bir tartışma olduğunu ve görüşlerin giderek daha fazla ayrıştığını ortaya koyan tutanaklarda, "Politika faiz oranlarının mevcut seviyelerinde tutulması, Yönetim Konseyi tarafından tartışılan risk faktörlerini değerlendirmek için daha fazla bilgiye ulaşılmasını sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

ECB Yönetim Kurulunun şu anda para politikası açısından iyi bir konumda olduğu savunulan tutanaklarda, bu durumun "değişmez olduğunun düşünülmemesi" gerektiği belirtildi. Şirket hisselerinde ise Çin ve Japonya'dan 2 şirketin Alman spor markası Puma'yı almak için teklif üzerinde çalıştıklarına ilişkin haberlerin ardından Alman şirketin hisse değeri yaklaşık yüzde 19 artış gösterdi.

Deutsche Börse'nin hisseleri de finansal dağıtım platformu Allfunds ile devralma görüşmeleri yaptığı haberlerinin ardından yüzde 1,8 yükseldi. Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Asya tarafında ise Çin ve Japonya'daki gelişmeler yakından izleniyor. Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler ülkede enflasyonun dirençli kaldığına işaret ederken, BoJ'un parasal sıkılaşmaya gidebileceğine yönelik endişeler arttı.

Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,7 ile beklentilere paralel artarken, çekirdek TÜFE yüzde 2,8 ile tahminlerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Ülkede işsizlik oranı da ekimde yüzde 2,6 ile tahminleri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,7 ile öngörülerin üzerinde arttı. Japonya'da sanayi üretimi de ekimde aylık bazda yüzde 1,4 yükseldi.

Öte yandan dolar/yen paritesi yatay seyirle 156,2 seviyesinde bulunuyor. Analistler, Japonya'da perakende satışlarının artmasının ülkede enflasyon endişelerini körüklediği belirtirken, bu durumun BoJ'un faiz artırımına yönelik beklentileri yükselttiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 10.945,49 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,09 düştü. Dolar/TL dün günü yatay seyirle 42,4350'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 42,5010'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Finansal İstikrar Raporu, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

ABD'de tatil sebebiyle piyasaların erken kapanacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ekim ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.30 Türkiye, TCMB Finansal İstikrar Raporu

11.50 Almanya, kasım ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, kasım ayı aylık para ve banka istatistikleri

16.30 Almanya, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

ABD, Piyasalar erken kapanacak