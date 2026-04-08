Moskova Borsası, ateşkes sonrası düşüşle açıldı

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,83 değer kaybederek 2.774 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,83 kayıpla 1.109 puana indi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,22 değer kaybederken dolar/ruble paritesi 78,69 seviyesine yükseldi.

Rusya'nın önde gelen enerji şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 4,91, Gazprom'un yüzde 1,32 ve Lukoil'in hisseleri yüzde 2,41 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.