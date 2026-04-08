CANLI BORSA
Moskova Borsası, ateşkes sonrası düşüşle açıldı

Moskova Borsası, ateşkes sonrası düşüşle açıldı

Moskova Borsası, ABD ve İran arasında duyurulan geçici ateşkes ve emtia fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle güne düşüşle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 08 Nisan 2026 10:16

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,83 değer kaybederek 2.774 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,83 kayıpla 1.109 puana indi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,22 değer kaybederken dolar/ruble paritesi 78,69 seviyesine yükseldi.

Rusya'nın önde gelen enerji şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 4,91, Gazprom'un yüzde 1,32 ve Lukoil'in hisseleri yüzde 2,41 değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
J.P. Morgan’dan uyarı: Benzin 5 doları aşabilir J.P. Morgan’dan uyarı: Benzin 5 doları aşabilir 07 Nisan 2026 11:50
Avrupa borsalarında tatil dönüşü: Piyasa Karışık seyrediyor Avrupa borsalarında tatil dönüşü: Piyasa "Karışık" seyrediyor 07 Nisan 2026 10:41
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı 07 Nisan 2026 10:05
Orta Doğu gerilimi bitmedi: Pakistan’da yeni önlemler... Mesai, haftada 4 güne düşürüldü Orta Doğu gerilimi bitmedi: Pakistan'da yeni önlemler... Mesai, haftada 4 güne düşürüldü 07 Nisan 2026 10:03
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 07 Nisan 2026 09:56
Kevin Hassett: Yapay zeka destekli arz artışı Fed’in faiz indirimine kapı açabilir Kevin Hassett: Yapay zeka destekli arz artışı Fed’in faiz indirimine kapı açabilir 07 Nisan 2026 09:46
ECB’den faiz artışı sinyali: Enflasyon riskine dikkat! ECB’den faiz artışı sinyali: Enflasyon riskine dikkat! 07 Nisan 2026 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 07 Nisan 2026 09:31
Morgan Stanley’den piyasalara iyimser sinyal: Düzeltme süreci bitmek üzere mi? Morgan Stanley’den piyasalara iyimser sinyal: Düzeltme süreci bitmek üzere mi? 07 Nisan 2026 09:30
Bitcoin 70 bin dolar direncinde zorlanıyor: ABD-İran anlaşması fiyatı yeniden zirveye taşır mı? Bitcoin 70 bin dolar direncinde zorlanıyor: ABD-İran anlaşması fiyatı yeniden zirveye taşır mı? 07 Nisan 2026 09:26
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Çin talebi desteklerken riskler artışı sınırlıyor Demir cevheri fiyatları yükseldi: Çin talebi desteklerken riskler artışı sınırlıyor 07 Nisan 2026 09:16
Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde! Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde! 07 Nisan 2026 09:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.353,1500 Değişim 17,51 Son veri saati:
Düşük 13344,53 Yüksek 13362,04
Açılış
44,5574 Değişim 0,1389 Son veri saati:
Düşük 44,4687 Yüksek 44,6076
Açılış
52,0958 Değişim 0,4725 Son veri saati:
Düşük 51,734 Yüksek 52,2065
Açılış
6.899,7780 Değişim 218,369 Son veri saati:
Düşük 6743,447 Yüksek 6961,816
Açılış
110,5263 Değişim 6,6031 Son veri saati:
Düşük 104,6175 Yüksek 111,2206
Açılış
BİST En Aktif Hisseler