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New York borsası ABD verisi sonrası düşüşle açıldı

New York borsası ABD'de beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından düşüşle açıldı.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2024 17:13

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2024 17:13

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD'de mart ayı enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimalinin zayıflamasıyla güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,57 azalışla 38.662,28 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,81 azalarak 5.167,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 kayıpla 16.104,01 puana düştü.

ABD'de bugün açıklanan enflasyon verilerinin Fed'in faiz oranlarını düşürmek için acele etmeyeceğine yönelik görüşü kuvvetlendirmesiyle pay piyasalarında açılışta negatif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise martta şubatta olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda 3,7 artması yönündeydi.

Analistler, beklenenden güçlü gelen enflasyon verilerinin Fed'in parasal genişleme döngüsünü haziranda başlatacağına dair umutları azalttığını belirtti.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziran için yüzde 24'e indi.

Ülkede enflasyonun beklentileri aşması sonrası tahvil faizleri de yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan artışla yüzde 4,50'ye çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, enflasyon verilerinin yanı sıra bugün yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanakların da yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

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