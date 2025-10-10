New York borsası artışla açıldı

CANLI BORSA
New York borsası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2025 16:58

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,25 artarak 46.474,35 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 6.743,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 artarak 23.067,30 puana ulaştı.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının onuncu gününe girilirken, pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

Washington'daki bütçe çıkmazı sürerken Senatoda dün yedinci kez yapılan oylamalarda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların geçici bütçe tasarıları yeterli oy sayısına ulaşamadı.

Federal hükümetin kapalı kalması, ABD Merkez Bankasının (Fed) izlediği kritik verilerin akışını aksatırken analistler, ülke ekonomisine ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcıların bugün Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak tüketici güven endeksini takip edeceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da izlenirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bugün verdiği bir röportajda, faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeye devam ettiğini ancak çelişkili ekonomik sinyaller nedeniyle temkinli olunması gerektiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise yarı iletken şirketi Qualcomm'un hisseleri, Çin'de şirket hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatılmasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

