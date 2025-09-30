CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası ABD'de federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 30 Eylül 2025 16:58

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 46.282,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalışla 6.656,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 kayıpla 22.580,36 puana indi.

ABD'de federal hükümet 2019'dan bu yana ilk kez kapanmaya doğru giderken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Ülkede Demokratlar ve Cumhuriyetçiler yeni mali yılın başlamasına saatler kalmasına rağmen bütçe tasarısı üzerinde henüz anlaşmaya varamadı.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre liderleriyle yaptığı görüşme sonrasında uzlaşma sağlanamaması, hükümetin bu gece yarısı kapanabileceğine dair endişeleri artırdı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Bence bir kapanmaya doğru gidiyoruz çünkü Demokratlar doğru olanı yapmıyor. Umarım fikirlerini değiştirirler, ama göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün de Trump, eğer bir kapanma olursa birçok federal çalışanın işten çıkarılabileceğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kapanmanın önlenebileceği konusunda "şüpheli" olduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ise Demokratlar olarak harcamalar konusunda iki partili bir yol bulmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "ya benim yolum ya hiç" yaklaşımını desteklemeyeceğini dile getirdi.

Analistler, hükümetin kapanması durumunda bazı önemli ekonomik verilerin yayımlanmasının da aksayacağına işaret ederek, bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararları için belirsizlik oluşturabileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, veriler gevşemeyi destekliyorsa, faiz oranlarını tekrar düşürmenin uygun olabileceğini kaydetti.

Enflasyon ve iş piyasası için daha kötü bir görünüm olasılığını göz ardı edemeyeceğini belirten Collins, 2025 yılında biraz daha gevşeme yapılabileceğini söyledi.

Kurumsal tarafta Meta'ya 14,2 milyar dolarlık yapay zeka bulut altyapısı sağlayacağına dair bir anlaşma yaptığını duyuran CoreWeave'in hisseleri yüzde 10'dan fazla değer kazandı.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı 29 Eylül 2025 09:05
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Eylül 2025 15:19
Küresel piyasalarda gözler ABD’de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi 27 Eylül 2025 11:54
Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor Batı ülkelerinde artan borçlar yeni finansal kriz riskini artırıyor 27 Eylül 2025 12:04
Altının kilogram fiyatı arttı Altının kilogram fiyatı arttı 26 Eylül 2025 16:38
ABD’de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı ABD'de kişisel tüketim harcamaları ağustosta arttı 26 Eylül 2025 16:21
Avro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi arttı Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisi arttı 26 Eylül 2025 13:57
ECB’den ’dijital avro’ için 2026 hamlesi ECB'den 'dijital avro' için 2026 hamlesi 26 Eylül 2025 13:31
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 26 Eylül 2025 13:11
Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor Alman şirketler ekonomik durgunlukta personel planlamasını yavaşlatıyor 26 Eylül 2025 12:17
ABD Başkanı Trump’ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı ABD Başkanı Trump'ın tarifelerinin hedefinde ilaçlar da yer aldı 26 Eylül 2025 11:10
Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 68,70 dolardan işlem görüyor 26 Eylül 2025 09:33
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler