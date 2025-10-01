CANLI BORSA
New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de hükümetin kapanmasının ardından güne düşüşle başladı.

Oluşturma Tarihi 01 Ekim 2025 17:04

Son Güncelleme Tarihi 01 Ekim 2025 17:05

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalarak 46.366,78 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 6.664,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 22.530,95 puana geriledi.

ABD'de federal hükümet gece yarısı kapanırken, pay piyasalarında açılışta negatif seyir izlendi.

Dün gece yarısı itibarıyla sona eren 2025 mali yılı bitiminden önce federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azalış kaydetti.

Analistler, ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün de iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentilerin sürdüğüne işaret eden analistler, hükümetin kapanması dolayısıyla bazı kilit ekonomik verilerin yayımlanmasının aksamasının Fed'in kararları için belirsizlik yaratabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 6 baz puan azalışla yüzde 4,09'a gerilerken, dolar endeksi de yüzde 0,2 azalarak 97,58 oldu.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra yayımladığı bilançosunda satış büyümesi bildiren Nike'ın hisseleri yüzde 4 kazançla güne başladı.

ABD Enerji Bakanlığının lityum üreticisi Lithium Americas'ın yüzde 5 hissesini alacağını açıklaması sonrasında da şirketin hisseleri yüzde 25 yükseldi.

