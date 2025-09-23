New York borsası karışık seyirle açıldı

CANLI BORSA
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar öncesinde güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,14 artarak 46.446,89 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,01 artışla 6.694,30 puana yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 22.782,29 puana geriledi.

Fed Başkanı Powell'ın bugün ekonomik görünüme ilişkin yapacağı konuşma yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

Geçen hafta yılın ilk faiz indirimine giden Fed'in para politikasını gevşetmeye devam edeceğine dair olumlu beklentilere karşın dün bazı Banka yetkililerinden temkinli açıklamalar gelmişti.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bugün verdiği bir röportajda, enflasyonun hedefin üzerinde ve yukarı yönlü seyrini sürdürmesi nedeniyle ek faiz indirimleri konusunda temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman ise iş gücü piyasasının zayıflamasıyla politika yapıcıların geride kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve faiz oranlarını düşürmek için kararlı adımlar atmaları gerektiğini belirtti.

Analistler, Powell'ın bugün yapacağı açıklamaların da faiz oranlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde belirleyici olabileceğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de cari işlemler açığı, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azalarak 251,3 milyar dolara geriledi.

Ayrıca bugün açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) de yakından izlenecek.

