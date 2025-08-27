CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası yatay seyirle açıldı

New York borsası çip şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilanço öncesi güne yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 27 Ağustos 2025 17:07

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 45.417,46 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 6.462,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 kayıpla 21.526,33 geriledi.

Yatırımcılar Nvidia'nın yayımlayacağı finansal sonuçları beklerken, pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler Nvidia'nın S&P 500 endeksinde en büyük ağırlığa sahip olduğuna işaret ederek, yapay zeka gelişiminin önemli bir göstergesi olarak kabul edilen şirketin bilançosunun piyasaların seyrinde etkili olacağını kaydetti.

Öte yandan ABD'de hükümetin kilit sektörlerdeki şirketlerden hisse alabileceğine dair açıklamalar sürerken, Hazine Bakanı Scott Bessent, Nvida'da hisse alımının gündemde olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler de takip edilirken, ülke basınında, Cook'un görevden alınmasına itiraz edeceği davayı bugün açabileceği haberleri yer aldı.

İlginizi Çekebilir
ABD’de dayanıklı mal siparişleri düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri düştü 26 Ağustos 2025 16:24
Borsa, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı Borsa, pay endeksleri kural setinde güncelleme yaptı 26 Ağustos 2025 09:58
Norveç Varlık Fonu, İsrailli bankalar ve Caterpillar’dan yatırımlarını çekti Norveç Varlık Fonu, İsrailli bankalar ve Caterpillar'dan yatırımlarını çekti 26 Ağustos 2025 09:53
ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak ABD, Japonya ile 550 milyar dolarlık yatırım anlaşması duyuracak 26 Ağustos 2025 09:06
İngiltere’de mağaza fiyatları arttı İngiltere'de mağaza fiyatları arttı 26 Ağustos 2025 09:04
Piyasalar Trump’ın açıklamalarının ardından negatif seyrediyor Piyasalar Trump'ın açıklamalarının ardından negatif seyrediyor 26 Ağustos 2025 09:03
Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkeleri ek gümrük vergileri ile tehdit etti 26 Ağustos 2025 09:02
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 25 Ağustos 2025 16:53
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 4 milyon 442 bin liraya çıktı 25 Ağustos 2025 16:41
Altının gramı haftaya yükselişle başladı Altının gramı haftaya yükselişle başladı 25 Ağustos 2025 10:21
Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,37 dolardan işlem görüyor 25 Ağustos 2025 10:04
Borsa haftaya rekorla başladı Borsa haftaya rekorla başladı 25 Ağustos 2025 10:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler