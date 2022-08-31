Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,11 artarak 31.827,15 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artışla 4.000,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 artarak 11.972,56 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin açıklanan verilerle desteklenmesiyle dün günü düşüşle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında hafif toparlanma gösterdi.

Ülkede özel sektör istihdamının yavaşlama kaydettiğine işaret eden veriler ile petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyonla ilgili endişelerin hafiflemesine yardımcı olması, piyasalardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

FED'İN ŞAHİN MESAJI PİYASALARA YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ağustos ayında 132 bin kişilik artış gösterdi. Ekonomik yavaşlamaya dair endişelerin arttığı bir dönemde yavaşlama kaydeden özel sektör istihdamı, temmuz ayında 270 bin kişi artmıştı.

Fed yetkililerinden gelen "şahin" mesajlar da yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ederken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz oranını yüzde 4'ün üzerine çıkarması ve enflasyonun hedefe çekilmesi için bir süre orada tutmasının gerekeceğini belirtti. Mester, bankanın faiz oranlarını gelecek yıl düşüreceğini öngörmediğini kaydetti.