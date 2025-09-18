CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan indirmesinin ve bu yıl içinde yeni faiz indirimlerine kapı aralamasının ardından güne yükselişle başladı.

Oluşturma Tarihi 18 Eylül 2025 17:03

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 46.056,55 puana tırmandı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 artarak 6.626,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 kazançla 22.439,11 puana çıktı.

Fed'in dün açıkladığı para politikası kararları sonrası, pay piyasalarında açılışta ABD'li teknoloji şirketlerinden gelen haberlerle pozitif bir seyir izlendi.

Dün Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına çekmişti.

Banka'nın para politikası karar metninde, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edilmişti.

Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtmişti.

Powell, "Kısa vadede, enflasyon riskleri yukarı yönlü, istihdam riskleri ise aşağı yönlü, bu zorlu bir durum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de işsizlik maaşı başvurularında düşüş kaydedildi. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Eylül ile biten haftada 231 bine inerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Kurumsal tarafta da ABD'li çip şirketi Nvidia, Intel ile yaptığı veri merkezi ve bilgisayar ürünlerini birlikte geliştirmeye yönelik işbirliği kapsamında şirkete 5 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Bu haber sonrası Nvidia'nın hisseleri yüzde 2'nin, Intel'in hisseleri de yüzde 25'in üzerinde yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor Avrupa Birliği, elektrik şebekesini güçlendirmeye hazırlanıyor 16 Eylül 2025 13:31
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi temmuzda arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi temmuzda arttı 16 Eylül 2025 13:24
Ford, Köln’deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor Ford, Köln'deki fabrikasında bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor 16 Eylül 2025 13:04
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 16 Eylül 2025 09:45
Trump’ın Fed üyesi Cook’u görevden alma girişimi engellendi Trump'ın Fed üyesi Cook'u görevden alma girişimi engellendi 16 Eylül 2025 09:03
Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti Fransa büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti 16 Eylül 2025 08:59
ABD’de Miran’ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı ABD'de Miran'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliği onaylandı 16 Eylül 2025 08:57
Google İngiltere’ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak Google İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yapacak 16 Eylül 2025 08:55
Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi Trump, şirketlerin 6 aylık finansal rapor sunmalarını önerdi 15 Eylül 2025 16:56
New York Fed imalat endeksi geriledi New York Fed imalat endeksi geriledi 15 Eylül 2025 16:25
Ifo analizi: Almanya’nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var Ifo analizi: Almanya'nın, inovasyon politikasında yeni bir yaklaşıma ihtiyacı var 15 Eylül 2025 16:02
Çin’in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor Çin'in ekonomiyi destekleyici ek adımlar atması bekleniyor 15 Eylül 2025 15:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler