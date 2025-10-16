New York borsası yükselişle açıldı

CANLI BORSA
New York borsası, açıklanan güçlü şirket bilançolarının neden olduğu iyimserlikle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artarak 46.289,09 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 6.689,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 kazançla 22.764,40 puana çıktı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanabileceğine dair endişelere rağmen yayımlanan güçlü şirket bilançoları iyimserliği desteklerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, piyasalarda dalgalı seyir izlenmesine yol açmıştı.

Tayvanlı çip üreticisi TSMC'nin bugün yapay zeka çiplerine olan taleple üçüncü çeyrek bilançosunda rekor kar bildirmesi, bazı ABD'li çip şirketlerinin hisselerine de olumlu yansıdı.

ABD'li çip şirketlerinden Nvidia'nın hisseleri yüzde 1, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,5 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 3 değer kazandı.

Analistler, büyük bankaların beklenenden iyi finansal sonuçları ve teknoloji şirketlerinin güçlü gelir tahminlerinin, yatırımcıların risk iştahını artırdığını ve ABD ile Çin arasında tırmanan ticari gerilime ilişkin endişeleri gölgede bıraktığını söyledi.

Yapay zeka ile ilgili teknoloji hisselerin son dönemde piyasalara yaptığı katkıya işaret eden analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik iyimserliğin de piyasalardaki ivmeyi desteklediğini vurguladı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ekimde eksi 12,8 ile piyasa beklentilerinin altına inerken, nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının on altıncı gününe girilirken, hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi makroekonomik veri akışını aksatarak ekonomik gidişata yönelik öngörülerin oluşmasını zorlaştırıyor.

